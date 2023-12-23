На Сумщине заочно осудили блоггера-миллионника, который оправдывает войну России – подробности

В Сумской области блоггер-миллионник признан виновным в распространении информации и в сотрудничестве с Россией, содержащей оправдание вооруженной агрессии против Украины. Мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Так, в суде доказано, что 48-летний мужчина родился и долгое время проживал в г. Сумы, однако с 2014 года уехал в Россию и в настоящее время распространяет информацию с территории государства-агрессора.

"В своих сообщениях, которые он обнародует в социальных сетях и имеет миллионную аудиторию в России, блоггер называет себя главным спикером войны и, по его словам, помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар". Оправдывая поражения военных РФ, блоггер рассказывает подписчикам, что украинские военнослужащие "прикрывшись мирным населением, совершают военные переброски", а гуманитарная катастрофа в оккупированных Россией городах "вызвана в первую очередь действиями со стороны Киева. И пока российские войска не разгромят вооруженные силы Украины, к сожалению, так все и будет", — рассказали правоохранители.

Поскольку блоггер пока не в Украине, в его отношении осуществлялось специальное судебное производство. В то же время, по ходатайству следователя, согласованного прокурором, на имущество обвиняемого, которое находится на территории Сумской области, решением суда наложен арест.

Напомним, СБУ идентифицировала троих российских военных, которые во время оккупации Харьковщины убили украинского патриота – его тело расчленили и сожгли.

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