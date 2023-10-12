На Сумщину ночью прорывалась российская ДРГ: в ВСУ объяснили тактику окупантов

За 2 последних месяца произошло около 10 попыток прорыва ДРГ на территорию Украины.
Российские оккупанты не отказались от намерений терроризировать пограничные Сумщину и Черниговщину своими ДРГ.
Об этом заявил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Северного направления Юрий Повх в эфире телемарафона.
"К большому сожалению, враг удерживает темп попыток прорыва диверсионно-разведывательных групп", – говорит Повх.
Известно, что летом их было около десятка за 2 месяца. Также и за 2 последних месяца произошло около 10 попыток прорыва диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины.
В последнем случае под прикрытием артиллерийских ударов вражеская ДРГ попыталась прорваться через государственную границу. Однако оккупанты были остановлены уже украинским артиллерийским огнем с территории Украины, понесли потери и отступили.
Он уточнил, что диверсанты обнаружили и остановили военнослужащие одной из бригад территориальной обороны.
Напомним, что сегодня, 12 октября, российские диверсанты пытались прорваться на территорию Сумской области.
Вчера, 11 октября, Центр национального сопротивления предупреждал, что россияне готовят новую волну диверсий Сумской области.
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