На Сумщину ночью прорывалась российская ДРГ: в ВСУ объяснили тактику окупантов

За 2 последних месяца произошло около 10 попыток прорыва ДРГ на территорию Украины.

Российские оккупанты не отказались от намерений терроризировать пограничные Сумщину и Черниговщину своими ДРГ.

Об этом заявил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Северного направления Юрий Повх в эфире телемарафона.

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"К большому сожалению, враг удерживает темп попыток прорыва диверсионно-разведывательных групп", – говорит Повх.

Известно, что летом их было около десятка за 2 месяца. Также и за 2 последних месяца произошло около 10 попыток прорыва диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины.

В последнем случае под прикрытием артиллерийских ударов вражеская ДРГ попыталась прорваться через государственную границу. Однако оккупанты были остановлены уже украинским артиллерийским огнем с территории Украины, понесли потери и отступили.

Он уточнил, что диверсанты обнаружили и остановили военнослужащие одной из бригад территориальной обороны.

Напомним, что сегодня, 12 октября, российские диверсанты пытались прорваться на территорию Сумской области.

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Вчера, 11 октября, Центр национального сопротивления предупреждал, что россияне готовят новую волну диверсий Сумской области.

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