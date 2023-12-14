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На Сумщину попыталась прорваться российская ДРГ: какой результат боя

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1998
Время на прочтение
2 мин
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На Сумщину попыталась прорваться российская ДРГ: какой результат боя

Боец ГПСУ / Фото: Госпогранслужба Украины

Украинские бойцы открыли по врагу огонь на поражение.

В Сумской области 13 декабря украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионно-разведывательной группой.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины 14 декабря.

В ГПСУ уточнили, что за прошедшие сутки пограничный наряд обнаружил несколько российских диверсантов, двигавшихся с территории страны-агрессора. Украинские бойцы открыли по врагу огонь на поражение, завязался стрелковый бой.

Для усиления направления на место выдвинулись резервы подразделений ГПСУ и Сил обороны Украины, привлекли артиллерийский и минометный расчеты.

В результате боя российские диверсанты отошли. Потери врага уточняются.

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Заметим, по информации украинского Генштаба, ситуация на Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений. В то же время, на Северском и Слобожанском враг проводит активную диверсионную деятельность и наращивает минно-взрывные заграждения.

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Дата публикации
Просмотры
1998
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