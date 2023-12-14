На Сумщину попыталась прорваться российская ДРГ: какой результат боя

Украинские бойцы открыли по врагу огонь на поражение.
В Сумской области 13 декабря украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионно-разведывательной группой.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины 14 декабря.
В ГПСУ уточнили, что за прошедшие сутки пограничный наряд обнаружил несколько российских диверсантов, двигавшихся с территории страны-агрессора. Украинские бойцы открыли по врагу огонь на поражение, завязался стрелковый бой.
Для усиления направления на место выдвинулись резервы подразделений ГПСУ и Сил обороны Украины, привлекли артиллерийский и минометный расчеты.
В результате боя российские диверсанты отошли. Потери врага уточняются.
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Заметим, по информации украинского Генштаба, ситуация на Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений. В то же время, на Северском и Слобожанском враг проводит активную диверсионную деятельность и наращивает минно-взрывные заграждения.
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