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На Сумщину прорывалась российская ДРГ: известно о гибели 4 украинских военных (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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На Сумщину прорывалась российская ДРГ: известно о гибели 4 украинских военных (фото)

Фото: pixabay.com

Бойцы 101-й отдельной бригады территориальной обороны попали под минометный обстрел во время боя с вражеской ДРГ.

В пятницу, 25 августа, в Сумскую область пыталась прорваться российская ДРГ. Во время отражения вражеской атаки погибли четверо украинских защитников.

Об этом стало известно из сообщений местных властей.

Военные 101-й отдельной бригады территориальной обороны попали под минометный обстрел во время боя с российской ДРГ между селами Ходыно и Мишутино Шосткинского района Сумской области.

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Городской голова Вараша Ровенской области Александр Мензул сообщил, что в этом бою погибли трое его земляков: 25-летний Александр Матвийчук, 32-летний Александр Марчук и 29-летний Игорь Касянчик.

Все они были из Вараша и Варашской громады.

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О гибели четвертого бойца Николая Бровчука сообщили на странице Ясинянского общества в Закарпатье. Николай Бровчук, 1976, родился в селе Черная Тиса, а проживал в селе Квасы Ясинянской ТГ.

Николай Бровчук / ©
Николай Бровчук

Ранее сообщалось, что на Сумщине в результате обстрела с вертолета поврежден склад с зерном.

Напомним, что российские ДРГ периодически терроризируют пограничные общины Сумщины и Черниговщины. Так, в ночь на 15 августа оккупанты пытались проникнуть через Новгород-Северскую территориальную громаду на Черниговщине.

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Дата публикации
Просмотры
2663
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