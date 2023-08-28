На Сумщину прорывалась российская ДРГ: известно о гибели 4 украинских военных (фото)

Бойцы 101-й отдельной бригады территориальной обороны попали под минометный обстрел во время боя с вражеской ДРГ.

В пятницу, 25 августа, в Сумскую область пыталась прорваться российская ДРГ. Во время отражения вражеской атаки погибли четверо украинских защитников.

Об этом стало известно из сообщений местных властей.

Военные 101-й отдельной бригады территориальной обороны попали под минометный обстрел во время боя с российской ДРГ между селами Ходыно и Мишутино Шосткинского района Сумской области.

Городской голова Вараша Ровенской области Александр Мензул сообщил, что в этом бою погибли трое его земляков: 25-летний Александр Матвийчук, 32-летний Александр Марчук и 29-летний Игорь Касянчик.

Все они были из Вараша и Варашской громады.

О гибели четвертого бойца Николая Бровчука сообщили на странице Ясинянского общества в Закарпатье. Николай Бровчук, 1976, родился в селе Черная Тиса, а проживал в селе Квасы Ясинянской ТГ.