На Сумском направлении ВСУ остановили наступление РФ: где продолжаются ожесточенные бои

ВСУ на фронте / © Associated Press

Реклама

На отдельных участках Сумского направления украинским военным удалось остановить продвижение российских сил.

Об этом сообщил мэр Геническа Станислав Бунятов, воюющий под позывным «Осмaн».

По его словам, ситуация на линии фронта остается сложной, особенно в районе Юнаковского направления, где противник продолжает давить и частично продвигается.

Реклама

Угроза остается актуальной, и ситуация нуждается в постоянном мониторинге.

Напомним, у российских войск на Сумском направлении есть определенное продвижение, однако пока не способны прорвать украинскую оборону. Как отмечают военные, наступление врага фактически захлебнулось, в том числе в направлении города Сумы.

«Оккупанты смогли пройти первую, самую слабую линию обороны, что было ожидаемо. Но уже дальше наши силы их остановили или, по меньшей мере, приостановили. Продвижение в направлении Сум практически остановилось, так что никаких апокалиптических сценариев не состоялось», — военный аналитик Алексей Гетьман.

На фоне боевых действий в приграничных районах Сумщины продолжается эвакуация мирного населения. По данным областных властей, под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов, из которых в 60 — жители полностью покинули свои дома.

Реклама

В течение этой недели из приграничных общин области было эвакуировано более 400 человек, в том числе 26 детей. Основная часть людей — из Сумского и Шосткинского районов.