На Светлодарской дуге непрерывные обстрелы: украинские военные ждут команды контрнаступления

Поля, которые не пашут и не засеиваются — Светлодарская дуга, здесь идут бои. Артиллерия оккупантов стреляет непрерывно, нет гектара земли, в котором бы не было по несколько воронок.

В этих полях наши воины мужественно держат оборону, оккупанты здесь не должны пройти, об этом говорится в ТСН.

Обстрел ведется все время непрерывно, между обстрелами есть час-два, обстрелы начинаются к утру — в 4 или 5, когда начинает рассветать. А плотность обстрелов здесь такова, что даже народные поговорки уже устарели. Снаряды дважды, а то и трижды попадают в одну и ту же воронку.

Оккупанты корректируют свою артиллерию с беспилотников, те висят высоко и сбить их тяжело. «Беспилотники летают почти через день и утром вечером и в обед», – рассказывают бойцы

Здесь ныне царствует тяжелая артиллерия. На минометные выстрелы ребята уже не обращают внимания. Расстояния до оккупантов не дают нашим бойцам применять стрелковое оружие, разве что тяжелые пулеметы. «После артобстрела всегда идет пехота, хуже всего, когда туман, тепловизор не берет и не видны их бойнички», — говорят военные.

Русские круглосуточно обстреливают не только поля, где наши воины, но и села вокруг. Они тоже страдают от попаданий и там снова гибнут гражданские.

Самое сложное для воинов – это своевременно добежать до укрытий, когда начинается очередной обстрел. Надо и воду и продукты принести, а это опасно, снаряды могут застать в поле. В таком ритме наши бойцы здесь каждый день. Война стала другой, тяжелокалиберной и маневренной. «Мы все за Украину, все вперед, только главное, чтобы дали команду "фас" и пойдем, никого не бросим», – говорят здешние военные.

По всему фронту раздаются взрывы, они стихают только после того, как наша артиллерия бьет в ответ. Тогда на лицах бойцов появляются улыбки, потому что можно позвонить домой, сказать что все хорошо.

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