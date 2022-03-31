На Таврическом направлении фронта артиллерия с аэроразведкой прицельно уничтожают врага

Военные посылают снаряды с местью за убитых детей и разбитые города.

Как правильно уничтожать вражеские штабы, технику и делать живую силу рашистов неживой – ответ на этот вопрос дают аэроразведчики вместе с артиллеристами.

Об этом говорится в ТСН.

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Выезд в военных, когда солнце еще только восходит. Добровольцы любуются вслед за небом от недавно пущенной «Точки У». В колонне несколько машин и люди с большими планами. «Наша задача выявить русскую и уничтожить ее», – говорит боец.

Вблизи разбитой фермы добровольцы разворачивают артиллерию, готовят пушки, разгружают снаряды, каждый снаряд – месть за кого-то. «Это за наших детей Украины, это за Украину, это за Киев, за Львов, это за нашего побратима Илюху, все будет Украина», — показывают бойцы снаряды.

Самый эффективный способ работы, когда артиллерия работает вместе с аэроразведкой, это идеальное сочетание где-то как борщ со сметаной. Группа аэроразведки ближе к противнику, дроны в небе трогаются искать цели, заметили вражеский танк. Артиллерия начинаю работать. От работы – хорошо видно – бойцы получают удовольствие.

Как украинские аэроразведчики и артиллеристы уничтожают вражеские штабы и технику

Алина ждет с медицинским рюкзаком, надеясь, что ее помощь не понадобится. Уверена, нам нужно больше крутого оружия. «То, в чем нуждается Украина, то, чем мы можем воевать на уровне из армии РФ – это арта, это ударные беспилотники, это система ПВО, это самолеты, это не то, что стреляется из рук, в понимании слова систем, мы продержимся теми темпами, которыми мы сражаемся, армия воюет мощно, но нам нужно новое вооружение, которое может стрелять на дальнее расстояние», — говорит девушка.

Разведчики видят – пушка попала, враг в ответ тоже не молчит. Всем пришлось спуститься временно в погреб. Охота на орков продолжалась несколько часов – проделав работу, надо как можно быстрее покидать это место.

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