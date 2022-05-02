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На Таврическом направлении продолжается перегруппировка подразделений – Генштаб

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На Таврическом направлении продолжается перегруппировка подразделений – Генштаб

Associated Press

На Таврическом направлении продолжаются мероприятия по перегруппировке подразделений, инженерному оборудованию позиций.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как отмечается, на огневых позициях в районе населенного пункта Токмак Запорожской области развернуто подразделение ствольной артиллерии. Российские оккупанты произвели артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районе населенного пункта Орехов.

"На временно занятых территориях Запорожской области противник развернул состав горюче-смазочных материалов и пункт ремонта и восстановления поврежденной техники", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что Зеленский рассказал, проводила ли Украина спецоперации на территории России.

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