На Таврическом направлении продолжаются бои: генерал Тарнавский сообщил о потерях врага

Потери врага убитыми и ранеными составляют около двух рот.

На Таврическом направлении только за прошедшие сутки враг 27 раз атаковал позиции ВСУ и совершил 668 обстрелов.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский 11 июля.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1418 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Уничтожены 14 единиц военной техники противника", — написал генерал.

В частности, он сообщил, что враг потерял:

6 ББМ, МТЛБ,

гаубицу 2С19 "Мста-С",

гаубицу 2А65 "Мста-Б",

пушку 2А36 "Гиацинт-Б",

автомобильную технику

Также были уничтожены 7 складов боеприпасов врага.

Добавим, что в рядах противника ощущается некоторый хаос. ВСУ вклинились в оборону на Таврическом направлении на достаточное расстояние, поэтому захватчики начали проводить перегруппировку.

По данным Генштаба ВСУ, российские потери в войне против Украины к утру 5 июля достигли 231 700 человек. Только за сутки на фронте уничтожили 670 окупантов и десятки единиц их техники.

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