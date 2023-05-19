На Таврическом направлении россияне понесли большие потери: в ВСУ назвали цифры

За прошедшие сутки на Таврическом направлении было ликвидировано более двух рот оккупантов армии РФ и почти 30 единиц техники.

Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

"Потери противника на Таврическом направлении составляют более двух рот. Также уничтожены и повреждены 27 единиц вражеской ВВТ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в этом направлении в течение суток выполнили 881 огневой задачи. Речь идет о контрбатарейной борьбе и работе по плановым целям, которые обнаружили ранее.

В ВСУ отмечают, что до сих пор остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

Как сообщалось, по состоянию на 19 мая 2023 года ВСУ уничтожили 201 760 солдат армии Российской Федерации. За сутки минувшие сутки, 18 мая, ликвидировано еще 660 военных.

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