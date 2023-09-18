На Таврическом направлении у окупантов резко возросли потери — Штупун

На Таврическом направлении за последние сутки значительно возросли потери врага, но "мясные" штурмы продолжаются с высокой интенсивностью.

Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире национального телемарафона 18 сентября.

По словам офицера, за сутки 17 сентября общие потери врага на Таврическом направлении резко выросли и составили 313 человек. До этого три дня подряд они держались в районе 200 человек.

Техники враг в воскресенье потерял также больше, чем всегда, в 1,5 раза – 31 единицу. Среди них четыре пушки, средство противовоздушной обороны и три единицы спецтехники.

По ситуации вблизи Марьинки, по словам Штупуна, противник имеет количественное преимущество в живой силе и продолжает тактику "мясных" штурмов.

"Враг, к сожалению, имеет количественно больший человеческий потенциал, резервы оккупанты подтягивают постоянно. Но когда-то и они закончатся. Они уже сейчас плохо мотивированы, но пехоту и дальше гонят на штурмы Марьинки. Ежесуточно мы фиксируем около 10 попыток. И сегодня за световой день уже 10 попыток зафиксировано. Российской пропаганде нужна какая-то подкормка и они будут пытаться взять Марьинку, чтобы показать хоть что-то своему электорату. Но пока ничем, кроме своих потерь, пропагандисты похвастаться не могут", — подытожил полковник.

Напомним, военный эксперт Петр Черник заявил, что сейчас украинцам нельзя "выдыхать". Продолжается третья стадия войны, когда происходит перемалывание сил и средств. У кого этих средств будет больше, тот выиграет войну.

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