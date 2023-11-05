На Таврийском направлении врага косит шквал огня: какие потери у окупантов

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" за сутки выполнили более тысячи огневых задач.
За прошедшие сутки потери врага на Таврийском направлении составили 413 человек, еще один оккупант спас себе жизнь, сдавшись в плен.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.
По обнародованной командующим информацией, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1039 огневых задач.
Кроме потерь в живой силе, благодаря метким ударам украинских воинов у врага уменьшилось количество военной техники.
В течение суток было уничтожено:
- 1 танк;
- 4 ББМ;
- 2 артсистемы;
- 3 БпЛА;
- 2 автомобиля;
- 3 склада боеприпасов.
“Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки, Оппытного и Первомайского”, — сообщил генерал Тарнавский.
Также, по его словам, идет ведение наступательной операции ВСУ на Мелитопольском направлении.
На Таврийском направлении враг нанес 8 авиаударов, 56 ударов дронами, провел 42 боевых столкновений и совершил 826 артобстрелов.
Напомним, российские оккупационные войска продолжают попытки наступать в районе города Авдеевки Донецкой области, пытаясь окружить город.
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