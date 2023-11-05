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На Таврийском направлении врага косит шквал огня: какие потери у окупантов

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На Таврийском направлении врага косит шквал огня: какие потери у окупантов

ВСУ / Фото: Facebook/пресс-центр штаба АТО

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" за сутки выполнили более тысячи огневых задач.

За прошедшие сутки потери врага на Таврийском направлении составили 413 человек, еще один оккупант спас себе жизнь, сдавшись в плен.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

По обнародованной командующим информацией, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1039 огневых задач.

Кроме потерь в живой силе, благодаря метким ударам украинских воинов у врага уменьшилось количество военной техники.

В течение суток было уничтожено:

  • 1 танк;
  • 4 ББМ;
  • 2 артсистемы;
  • 3 БпЛА;
  • 2 автомобиля;
  • 3 склада боеприпасов.

“Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки, Оппытного и Первомайского”, — сообщил генерал Тарнавский.

Также, по его словам, идет ведение наступательной операции ВСУ на Мелитопольском направлении.

На Таврийском направлении враг нанес 8 авиаударов, 56 ударов дронами, провел 42 боевых столкновений и совершил 826 артобстрелов.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают попытки наступать в районе города Авдеевки Донецкой области, пытаясь окружить город.

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Дата публикации
Просмотры
451
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