На Таврийском направлении врага косит шквал огня: какие потери у окупантов

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" за сутки выполнили более тысячи огневых задач.

За прошедшие сутки потери врага на Таврийском направлении составили 413 человек, еще один оккупант спас себе жизнь, сдавшись в плен.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

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По обнародованной командующим информацией, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1039 огневых задач.

Кроме потерь в живой силе, благодаря метким ударам украинских воинов у врага уменьшилось количество военной техники.

В течение суток было уничтожено:

1 танк;

танк; 4 ББМ;

ББМ; 2 артсистемы;

артсистемы; 3 БпЛА;

БпЛА; 2 автомобиля;

автомобиля; 3 склада боеприпасов.

“Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки, Оппытного и Первомайского”, — сообщил генерал Тарнавский.

Также, по его словам, идет ведение наступательной операции ВСУ на Мелитопольском направлении.

На Таврийском направлении враг нанес 8 авиаударов, 56 ударов дронами, провел 42 боевых столкновений и совершил 826 артобстрелов.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают попытки наступать в районе города Авдеевки Донецкой области, пытаясь окружить город.

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