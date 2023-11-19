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На Таврическом направлении ВСУ уничтожили три важных объекта РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Таврическом направлении ВСУ уничтожили три важных объекта РФ

Александр Тарнавский/Скриншот с видео

Бригадный генерал назвал потери РФ на Таврическом направлении за сутки.

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о потерях оккупантов на Таврическом направлении за сутки.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На Таврическом направлении враг нанес 10 авиаударов, четыре ракетных удара, провел 51 боевое столкновение и совершил 839 артобстрелов. Общие потери врага составили 531 человек, пять оккупантов сдались в плен.

"Уничтожено 36 единиц военной техники. В частности, 9 ББМ, 4 артсистемы, 2 средства ПВО, 13 БпЛА, 6 автомобилей, 2 единицы спецтехники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и еще три важных объекта врага. Еще 11 единиц военной техники врага повреждены" ", – уточнил он.

Тарнавский добавил, что Вооруженные силы Украины стойко держат оборону на Авдеевском направлении.

В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Напомним, Евгений Дикий объяснил, что сорвало наступление ВСУ на левый берег Херсонщины.

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