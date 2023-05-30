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На Таврическом направлении за сутки ВСУ уничтожили почти две роты солдат и склады с боеприпасами

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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На Таврическом направлении за сутки ВСУ уничтожили почти две роты солдат и склады с боеприпасами

На Таврическом направлении в сутки ВСУ уничтожили почти две роты солдат. Фото: скриншот с видео.

Армия РФ продолжает нести потери личного состава и военной техники.

В течение суток Силы обороны ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти две роты оккупантов, девять единиц техники и два склада с боеприпасами.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", генерал Александр Тарнавский.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 781 огневой задачи. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Уничтожены и повреждены девять единиц военной техники противника. В частности, танк, две гаубицы 2А65", комплекс видеонаблюдения "Муром-М". Также было уничтожено два склада с боеприпасами врага", — отметил генерал.

Напомним, с 24 февраля 2022 года по 30 мая 2023 года ВСУ уничтожили 207 440 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 410 военных РФ.

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Дата публикации
Просмотры
352
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