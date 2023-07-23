На Таврийском направлении враг потерял 30 единиц техники и 7 складов боеприпасов

В зоне ответственности группировки войск "Таврия" за минувшие сутки потери российской армии убитыми и ранеными составили почти две роты.

За сутки 23 июля артиллерийские подразделения Сил обороны Таврийского направления выполнили 1211 огневых задач. В частности, украинские защитники уничтожили 7 складов боеприпасов противника.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Кроме того, по его информации, за минувшие сутки потери российской армии убитыми и ранеными составили почти две роты.

Тарнавский добавил, что украинские защитники уничтожили 30 единиц российской военной техники, в частности:

1 танк;

7 боевых бронированных машин;

12 артиллерийских систем и минометов;

автомобильную технику.

Напомним, оккупанты в Крыму строят укрепление "зубы дракона", надеясь таким образом защитить полуостров.

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