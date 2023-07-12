На Таврийском направлении ВСУ "скосили" более двух рот оккупантов

Во время боев на юге Украины уничтожены 22 единицы военной техники противника.

В среду, 12 июля, Силы обороны Украины продолжали активные боевые действия на Таврийском направлении. Оккупационная армия на протяжении суток потеряла более двух рот убитыми и ранеными.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврийского направления в течение суток выполнили 1397 огневых задач.

Также читайте Аналитики ISW назвали ключевые направления контрнаступления ВСУ

Оккупационная армия понесла значительные потери среди личного состава (более двух рот) и в военной технике (22 единицы).

В результате боевых действий было уничтожено 6 ББМ, 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 БМ-21 "Град", 1 пушку 2А36 "Гиацинт-Б", 1 БпЛА "Орлан-10", 1 БпЛА "Supercam", 1 зенитный ракетный комплекс "Бук" ”, 1 переносную РЛС “Кредо-М”, 1 РЭБ “Борисоглебск”, автомобильную технику врага и 3 склада боеприпасов.

За прошедшие сутки враг 19 раз атаковал позиции ВСУ и совершил 585 обстрелов.

Напомним, на Бердянском направлении во время наступления Вооруженные силы Украины имеют частичный успех вдоль линии фронта, инициатива полностью у украинских военных.

Читайте также: