На технике окупантов появились новые маркировки: что они означают

Новая маркировка, вероятнее всего, принадлежит подразделениям мотопехотного толка.
На российской военной технике заметили новые маркировки – это ромб, состоящий из двух перевернутых V.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Андрющенко, опубликовавший фотоподтверждение.
"В Мангушской части Мариупольского района фиксируем большое количество новых подразделений. По разным населенным пунктам. Основное отличие — новые маркировки как на грузовиках, так и на малых бронированных авто. Ромб (две V по сути) и перевернутая V квадрате", — говорится в его. сообщении.
Андрющенко предполагает, что новая маркировка принадлежит подразделениям мотопехотного толка.
Напомним, мы ранее сообщали, что в Мариуполе заметили увеличение военной техники кафиров.
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