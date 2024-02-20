На технике окупантов появились новые маркировки: что они означают

На российской военной технике заметили новые маркировки – это ромб, состоящий из двух перевернутых V.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Андрющенко, опубликовавший фотоподтверждение.

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"В Мангушской части Мариупольского района фиксируем большое количество новых подразделений. По разным населенным пунктам. Основное отличие — новые маркировки как на грузовиках, так и на малых бронированных авто. Ромб (две V по сути) и перевернутая V квадрате", — говорится в его. сообщении.

Андрющенко предполагает, что новая маркировка принадлежит подразделениям мотопехотного толка.

Новая маркировка российской техники / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Напомним, мы ранее сообщали, что в Мариуполе заметили увеличение военной техники кафиров.

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