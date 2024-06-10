На Тернопольщине дочь заявила о мобилизации отца после инсульта – в ТЦК прокомментировали

В Тернопольской области мобилизовали мужчину, который имеет проблемы с алкоголем и перенес инсульт.

В Тернопольской области разразился скандал. Работники ТЦК 8 июня задержали Валерия Талабана – его удерживали в военкомате даже после неудачного прохождения военно-врачебной комиссии и уже отправили на полигон. Об этом рассказала дочь мобилизованного.

По ее словам, отец косоглазый, едва передвигается из-за многочисленных травм позвоночника и ребер, зимой перенес инсульт, к тому же каждый день в больших количествах употребляет спиртные напитки.

Тернопольский областной ТЦК и СП на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию.

Там, в частности, отметили, что Валерий Талабан был призван на службу в ВСУ по мобилизации согласно действующему законодательству.

"В добровольном порядке прошел ВВК, жалоб и претензий не имеет, о чем подтвердил лично и в письменном виде во время проверки представителями Военной службы правопорядка. Талабан В.А. имеет сознательную активную общественную позицию, патриотически настроенный на участие мужчин в противостоянии российской агрессии и службе в ВСУ и самостоятельно и добровольно сделал свой выбор", - говорится в сообщении.

В ТЦК также добавили, что Валерий Талабан попросил не рассматривать жалобу своей дочери "так как она безосновательна и не соответствует реальной ситуации".

Напомним, нардеп объяснил, кого из мужчин могут принудительно доставить в ТЦК.

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