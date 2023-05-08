На Тернопольщине военные раздали повестки во время сессии: поведение депутатов неприятно поразило

В Тернопольской области работники военкомата пришли на сессию Подволочиского поселкового совета, чтобы вручить депутатам повестки. Однако председатель совета заставил военных ждать четыре часа до окончания заседания.

Об этом написал в Facebook один из депутатов Подволочиского поселкового совета Петр Федорович.

Поселковый депутат сообщил, что работники военкомата пришли на заседание сессии 5 мая, за полчаса до ее начала. Им сразу предлагали дать слово, однако председатель Подволочиского поссовета отказался это делать.

"Итак, прождав 4 часа, отложив наверняка все свои другие дела, представителям ТЦК и СП предоставили слово. После небольшого вступления были вручены повестки председателю и всем присутствующим мужчинам депутатам Подволочиского поселкового совета в возрасте от 18 до 60 лет", — написал Петр Федорович.

На Тернопольщине военкомы пришли на сессию местного совета, чтобы раздать депутатам повестки

Отметим, что в Украине от 24 февраля 2022 введено военное положение и общую мобилизацию. 2 мая в Украине военное положение и общую мобилизацию продлили еще на 90 дней — до 18 августа 2023 года.

В Украине мобилизации подлежат граждане, способные выполнять военную обязанность в возрасте от 18 до 60 лет. Призыв производится через вручение повесток. При нарушении правил военного учета мужчинам грозит административная и уголовная ответственность.

Напомним, во Львовской области мужчина получил повестку, прошел ВЛК, но отказался от мобилизации. За это его приговорили к испытательному сроку.

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