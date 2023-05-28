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На территории Беларуси уменьшилось количество российских военных – пограничники

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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718
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На территории Беларуси уменьшилось количество российских военных – пограничники

Россия снизила количество военных на территории Беларуси. / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Россия уменьшила количество военных на территории Беларуси.

Россия уменьшила количество своих военных на территории Беларуси – сейчас там находятся несколько тысяч военнослужащих РФ.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.

"Количество российских военных на территории Беларуси значительно меньше, чем было еще несколько месяцев назад. Раньше их могло быть 10 и 11 тысяч, а сейчас – несколько тысяч. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем укреплять нашу линию границы как непосредственно по самому рубежу, так и пограничные, для того, чтобы усиливающие это направление подразделения ГНСУ и другие составляющие Сил обороны имели все возможности для реагирования на любые угрозы или попытки вторжения", — сказал Демченко.

Украинские пограничники также продолжают минирование местность в направлении границы, чтобы не допустить прорыв военной техники.

Напомним, белорусский оппозиционный политик сообщил, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко госпитализировали после встречи с Путиным. Он якобы находится в критическом состоянии.

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Дата публикации
Просмотры
718
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