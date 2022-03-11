На территории Беларуси упал подбитый над Украиной российский военный самолет — очевидцы

Жители белорусских населенных пунктов вблизи украинской границы сообщают о сильном взрыве и пожаре, от которого в небе было зарево.

Вечером в четверг, 10 марта, жители белорусского городка Лунинец, недалеко от границы с Украиной, стали свидетелями падения летательного аппарата, который врезался в землю, взорвался и загорелся. По предварительной информации, на территории Беларуси упал сбитый над Украиной российский военный самолет.

Как сообщает сайт motolko.help, местные жители рассказали, что после 21 часа услышали сильный взрыв и увидели яркую вспышку.

Очевидцы сообщают, что в результате взрыва в домах дрожали окна, а кое-где даже вылетели стекла. На место падения прибыли спасательные вертолеты и пожарные, а также большое количество белорусских и российских военных.

О взрывах сообщают также в белорусской деревне Дребск. Местные жители утверждают, что после взрыва наблюдали зарево, как при лесном пожаре.

По предварительной информации, в районе агро-городка Кожан-городок упал военный самолет вооруженных сил РФ, направлявшийся на аэродром в Мачулищах.

В редакции Telegram-канала "Белорусский Гаюн" опубликовали расшифровку перехваченной записи переговоров, которая якобы подтверждает падение российского военного самолета.

“Подскажите им тогда, где примерно самолет упал, если они вышли, чтобы легче было найти... по посадочному [курсу на аэродром] километров 20…” — говорится, в частности, в приведенном отрывке переговоров.

Напомним, в ночь на 10 марта российская авиация, взлетевшая с белорусских аэродромов, обстреляла город Коростень в Житомирской области. Во время обстрела погиб один человек и двое получили несовместимые с жизнью ожоги, фактически тоже погибли.

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