На территории Донецкой области погиб российский чиновник, приехавший помогать оккупантам

Россиянин поехал на оккупированную часть Украины якобы с "гуманитарной миссией" и погиб во время обстрелов в Шахтерске Донецкой области.

Об этом сообщает российское издание "Тайга.инфо".

Российский чиновник отправился на временно оккупированную территорию Донецкой области и погиб якобы во время ракетных обстрелов в Шахтерске Донецкой области. Связь с Евгением Новиковым исчезла еще 10 июля. Его разыскивали родственники в донецких сообществах в соцсетях.

15 августа стало известно о ликвидации поклонника боевиков "ДНР" и оккупационной армии.

Напомним, российский оккупант Даниил Фролкин признался в убийстве мирного украинца в селе Андреевка Киевской области. Пришедший на территорию чужого государства захватчик убил украинца выстрелом в голову. В то же время он не раскаивается, потому что якобы "убил одного, чтобы спасти других".

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