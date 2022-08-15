На территории Донецкой области погиб российский чиновник, приехавший помогать оккупантам

Заместитель председателя общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков найден мертвым в фейковой "ДНР".
Россиянин поехал на оккупированную часть Украины якобы с "гуманитарной миссией" и погиб во время обстрелов в Шахтерске Донецкой области.
Об этом сообщает российское издание "Тайга.инфо".
Российский чиновник отправился на временно оккупированную территорию Донецкой области и погиб якобы во время ракетных обстрелов в Шахтерске Донецкой области. Связь с Евгением Новиковым исчезла еще 10 июля. Его разыскивали родственники в донецких сообществах в соцсетях.
15 августа стало известно о ликвидации поклонника боевиков "ДНР" и оккупационной армии.
Напомним, российский оккупант Даниил Фролкин признался в убийстве мирного украинца в селе Андреевка Киевской области. Пришедший на территорию чужого государства захватчик убил украинца выстрелом в голову. В то же время он не раскаивается, потому что якобы "убил одного, чтобы спасти других".
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