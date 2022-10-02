На территории Крыма оккупанты формируют дивизию: в Генштабе рассказали о мобилизации в РФ

На территории России, в том числе и в аннексированном Крыму, продолжаются меры частичной мобилизации, указ о которой 21 сентября подписал президент-диктатор Владимир Путин.

С 30 сентября военные части русской армии, базирующиеся на территории Крыма, приведены в боевую готовность "полная", проводятся мероприятия по рассредоточению подразделений.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ.

Пока известно о формировании на территории полуострова мотострелковой дивизии за счет отмобилизованного мужского населения Крыма, Краснодарского края и республики Адыгея.

В Генштабе отмечают, что в пункт постоянной дислокации прибыла 810 отдельная бригада морской пехоты, базирующаяся в городе Севастополь. Речь идет о около двух тысячах отмобилизованных лиц.

В Будённовск Ставропольского края к 205 отдельной мотострелковой бригаде 49 общевойсковой армии Южного военного округа прибыло около пяти тысяч человек. Известно, что в пункте постоянной дислокации части находится около трех тысяч, остальные — в палаточном городке на полигоне Николо-Александровский. С этим личным составом начались занятия по боевой подготовке.

Как сообщалось, российским войскам не хватает офицерских кадров. Руководство РФ вынуждено задействовать преждевременно курсантов военных училищ. В частности, в Тюменском военном училище будет проведен досрочный выпуск курсантов.

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