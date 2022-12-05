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На территории Молдовы во время масштабной воздушной тревоги в Украине рухнула ракета: фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
2 мин
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На территории Молдовы во время масштабной воздушной тревоги в Украине рухнула ракета: фото

Фото: министерство внутренних дел Молдовы

Ракету обнаружил молдовский пограничник.

На территории Молдовы в понедельник, 5 декабря, снова упала ракета. Ее остатки обнаружили во время масштабных ракетных обстрелов Украины.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Молдавии.

"Недавно возле города Бричень во фруктовом саду обнаружили ракету. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции, которая из-за сегодняшних российских бомбардировок усилила внимание. Согласно планам действий МАИ, пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень внимания в районе инспекторатов Бричень и Окница. район обнаружения ракеты был оцеплен полицией и пограничными патрулями. На месте происшествия ожидаются специализированные службы МВД, Bombteh и IGSU", — говорится в сообщении.

© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей

О пострадавших из-за падения ракеты в Молдове пока не сообщается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Другой инцидент с падением ракеты в Молдове

Это уже не первый случай, когда в масштабных ракетных обстрелах Украины в соседних государствах падают ракеты и раздаются взрывы. Похожий инцидент был недавно зафиксирован в Польше.

Также в Молдове 31 октября в ходе террористических обстрелов Украины упала ракета, сбитая украинской зенитной системой. Она упала в северной части населенного пункта Наславча в Республике Молдова на границе с Украиной.

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Дата публикации
Просмотры
13к
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