На территории Украины нужно размещать средства ПВО натовского стандарта — Климкин

На консультациях, происходящих сейчас в рамках статьи 4 Североатлантического договора, нужно размещать средства ПВО, по силам которым отражать атаки россиян.

На территории Украины нужно размещать средства ПВО натовского стандарта, которые смогут отражать атаки российскими ракетами.

Об этом в интервью радио "НВ" рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“В результате консультаций, которые сейчас проходят в рамках 4 статьи Североатлантического договора, нужно размещать системы ПВО с натовскими командами. И пусть россияне попытаются тогда их атаковать. Это должно быть представлено как гуманитарная миссия. В Кремле говорят, что это прямой конфликт с НАТО, но прямой конфликт с НАТО уже происходит. НАТО должна "показать яйца", простите. Если они сейчас уедут и ничего не сделают, тогда возникнет множество вопросов. Мир смотрит, как на Украину падают сотни ракет. Тогда, если вы не можете защитить страну, давайте работать над ядерными технологиями и скоро мир будет иметь все, что угодно”, — подчеркнул Павел Климкин.

Что известно о массированной ракетной атаке на Украину

Российские оккупанты 15 ноября выпустили по Украине около ста ракеты. Большинство сбили украинские силы ПВО.

Взрывы слышали во многих городах нашего государства. Именно в это время продолжалось заседание саммита G20.

Президент Владимир Зеленский отметил, что поражены энергосистема, предприятия, жилые дома. В частности, в Киеве зафиксированы попадания по трем адресам столицы. После чего в ряде областей выключили свет.

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