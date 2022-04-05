На территории Украины Россия совершает самые страшные военные преступления после Второй мировой войны – Зеленский в ООН

Захватчики сознательно создают на временно оккупированных территориях такие условия, чтобы там было убито как можно больше гражданских людей.

Сегодня на территории Украины Россия совершает самые страшные военные преступления за все время после завершения Второй мировой войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН 5 апреля.

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Президент Украины привел список следующих преступлений:

Российские войска сознательно уничтожают в пепел украинские города артиллерийскими, авиационными ударами.

Сознательно блокируют города, создавая в них массовый голод.

Сознательно расстреливают колонны гражданских на дорогах, пытающихся просто спастись с территории военных действий.

Сознательно подрывают даже укрытия, в которых прячутся мирные люди от авиационных ударов.

Сознательно создают на временно оккупированных территориях такие условия, чтобы там было убито как можно больше гражданских людей.

"Массовые убийства в нашем городе Буча – это лишь один, к сожалению, из многих примеров того, что осуществляется оккупантами на нашей земле в течение уже 41 дня. А есть еще многие другие такие города, о которых миру еще только придется узнать полную правду: и Мариуполь, Харьков, Херсон, Чернигов, Ахтырка, Бородянка и еще десятки украинских громад, каждая из которых — как Буча", — подытожил Зеленский.

Напомним, украинский журналист и телеведущий Дмитрий Комаров поделился жутким видео с расстрелянными машинами людей, пытавшихся эвакуироваться.

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