На Торецком направлении россияне бросают в штурм большие группы пехоты — спикер ВСУ

Во время штурмов на Торецком направлении командование российской оккупационной армии бросает в бой более многочисленные пехотные группы.

Об этом сообщил пресс-офицер 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Евгений Алхимов в эфире "Общественного".

Он отметил, что ранее в штурмы россияне привлекали малые группы, а теперь на отдельных позициях находятся до 20 оккупантов.

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По словам пресс-офицера, российские атаки происходят по несколько раз в день, во время штурма украинских позиций враг активно применяет дроны. При этом вражеская бронетехника в бой не идет.

"Были попытки [наступления] с применением техники, но она используется не непосредственно для штурмов позиций, а для подвоза пехоты как можно ближе к позициям и как можно скорее", — отметил Евгений Алхимов.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты переодеваются в гражданское и обходят позиции Сил обороны Украины в Торецке.

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