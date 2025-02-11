На Торецком направлении россияне применяют тактику “засад” с помощью дронов: в чем она заключается

Преимущественно это штурмы малыми группами, но имеют место механизированные и с применением авиации.

Россияне не прекращают штурмовые действия на Торецком направлении. Они применяют тактику "засад" с помощью дронов.

Об этом сказал Евгений Алхимов, военнослужащий 28 ОМБр.

В чем заключается тактика

Оккупанты "сажают" дроны на дороге, где должна проходить техника ВСУ и за 30-50 м. поднимает дрон и атакует. Враг использует дроны на оптоволокне, против которых РЭБы бессильны.

“Противодействие таким дронам – это стрелковое оружие. Поэтому у нас на экипажах есть дополнительные стрелки, которые должны следить за такими дронами”, — отметил Алхимов.

Он добавляет, что таким образом россияне пытаются перерезать логистику украинским бойцам.

Напомним, продолжаются бои за остатки территории шахты "Торецкой". Последней стойкой точкой обороны там остается террикон, враг туда активно лезет.

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