На ВОТ Луганщины фиксируют один из самых высоких уровней самоубийств среди российских военных

В течение 2024 года в среднем каждые два дня один из российских военных покончил жизнь самоубийством.

На оккупированной Луганщине процент самоубийств среди военных РФ является одним из самых высоких среди всех оккупированных территорий.

По данным главы Луганской ОВА Артема Лысогора, лидером по этому показателю остается так называемая ДНР.

"Процент самоубийств среди военных РФ, совершенных на оккупированной территории Луганщины, – один из самых высоких. Больше россияне решают покончить с жизнью только в соседней так называемой ДНР", – говорится в сообщении.

В течение 2024 года в среднем каждые два дня один из российских военных покончил жизнь самоубийством. В конце года эта статистика еще ухудшилась: в ноябре случаи происходили почти каждый день.

"Но в ноябре такие случаи стали случаться почти каждый день. В декабре – по два на каждые три дня", – сообщил Лысогор.

Напомним, на оккупированных территориях Украины, в частности в Луганской и Донбассе, россияне решили "узаконить" репрессии против гражданских. По информации ЦНС, по закону правоохранителям будет разрешено проникать в жилье украинцев на захваченных территориях.