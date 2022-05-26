На трассе Лисичанск-Бахмут ВСУ уничтожили блокпост вместе с российскими оккупантами

Украинские военные уничтожили блокпост оккупантов страны-агрессора России в Луганской области.

Российские захватчики пытались закрепиться на трассе Лисичанск-Бахмут. Там они установили свой блокпост. Впрочем, их намерения полностью не реализовались.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Было человек 50. Им даже удалось закрепиться на время, какой-то блокпост поставили, но это был ситуативный успех. ДРГ там часть осталась уже надолго. Блокпост разбы, их отбросили. Трассу сейчас российская армия не контролирует. Единственное, что они ее обстреливают ", — рассказал глава региона.

По словам Гайдая, сейчас доехать из Бахмута в Лисичанск "колоссально сложно". Впрочем, ВСУ находят другие варианты, чтобы перевозить гуманитарные грузы.

Напомним, американский Институт по изучению войны сообщал, что российские войска могут ускорить битву за Северодонецк. Они, возможно, приступят к штурму города до того, как смогут перерезать пути наземного сообщения с ним. В частности, об этом свидетельствует интенсивность российских артиллерийских и воздушных атак в сочетании с силами, привлеченными из других мест военных действий для штурма Северодонецка.

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