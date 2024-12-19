На трех горячих направлениях на востоке враг бросил в наступление около 150 тысяч военных — Силы обороны

Больше всего штурмов враг за прошедшие сутки выполнил: это Купянское направление – 26, Лиманское – 24, Покровское – 48 и Кураховское с Времевским – 25 активных штурмовых действий.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" российские оккупационные войска активизировали наступательные действия одновременно в нескольких районах. Больше штурмов зафиксировано на Покровском и Купянском направлениях.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает "Укринформ".

"Оперативная обстановка на линии фронта в зоне нашей ответственности продолжает оставаться сложной. За последние несколько дней враг в который раз активизировал свои наступательные действия одновременно в нескольких районах, и на минувшие сутки произошло 176 боестолкновений с противником. Больше всего штурмов враг за минувшие сутки выполнил: это Купянское направление – 26, Лиманское – 24, Покровское – 48 и Кураховский с Времевским – 25 активных штурмовых действий", – сообщил он.

Волошин отметил, что за прошедшие сутки противник также проводил штурмовые действия в районе Новооленовки, южнее Песчаного, Волкового, Видродження и юго-западнее Нескучного. Там враг не имел успехов, понес потери и отошел. В результате огневого поражения врага укрепления отдельных позиций Сил обороны подверглись критическим разрушениям.

Спикер сообщил, что, несмотря на многочисленные потери, штурмовые подразделения противника продолжали атаковать украинские укрепления в городской застройке города Часов Яр, юго-восточные окраины и городскую застройку города Курахово. При поддержке бронетехники противник также безуспешно пытался продвинуться в районе Загрызово.

"Силы обороны в тяжелых боях не позволили россиянам прорвать оборону, достичь оперативного успеха ни на одном из направлений. Защитники сдерживают наступательные действия противника и наносят ему потери как живой силы, так и в технике", — подчеркнул Волошин.

Отвечая на вопрос о количественном и качественном составе вражеской группировки на этом направлении, Волошин сообщил, что российское командование применяет здесь значительную часть своих стратегических резервов.

Отмечу, что российское военное командование вынуждено применять значительную часть своих стратегических резервов, которые оно накапливало в течение этого года как раз для захвата территории именно на Купянском, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях. Командование армии противника поддерживает это количество привлеченных для наступления сил и средств, и все чаще не за счет как раз поступления или пополнения своих подразделений, а путем как раз перегруппировки и концентрации уже развернутых сил и средств. То есть здесь сохраняется преимущество в численности как личного состава, так и вооружения и военной техники", – сообщил он.

Волошин напомнил, что в наступательных действиях на трех тактических направлениях – Покровском, Кураховском, Времевском – участвуют три российских крупных группировки войск – это Центр, Юг и Восток, общая численность которых составляет около 150 тыс. человек личного состава. В частности, на Покровском направлении – около 70 тыс., на Кураховском – около 35-36 тыс., на Времивском – 40 тыс.

Также спикер рассказал, что окрестности Часового Яра штурмует 4-я отдельная мотострелковая бригада, 85-я и 88-я отдельные мотострелковые бригады врага, а также 98-я воздушно-десантная бригада. На Покровском направлении против Сил обороны сосредоточены соединения трех российских общевойсковых армий – 2-я, 41-я и 51-я армии центрального военного округа противника. На Кураховском направлении действует против Сил обороны 90-я танковая дивизия, 20-я мотострелковая дивизия, 5-я и 110-я мотострелковые бригады. На Времевском направлении действует враждебная 5-я, 36-я общевойсковая армия, 5-я отдельная танковая бригада и в полном составе развернутые бригады российской морской пехоты – это 40-я и 336-я.

Волошин отметил, что враг в последнее время несколько дозированно использует свою технику. Тактика ведения вражеских боевых действий по большинству направлений – это инфильтрация личного состава врага и его рассредоточение. В частности, штурмовые группы поддерживаются небольшими группами бронетехники, а также враг массово использует вездеходы, мотоциклы, баги, пикапы.

Спикер также отметил, что штурмовые группы врага сейчас стали более многочисленными.

"Враг использует различные типы тактик, включая группы в 2-3 человека, которые пытаются сначала просочиться, инфильтрироваться, или несколько большие группы — 10-20 человек, которые пытаются также проводить рассредоточение и затем, добравшись до той или иной позиции, закрепляться", – объяснил Назар Волошин.

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