На тросе через подорванный мост: ВСУ показали кадры эвакуации раненого бойца (видео)

Украинские военные эвакуировали раненого бойца через разрушенный мост во время контрнаступления на Харьковщине.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Во время контрнаступления украинской армии в Харьковской области один из военнослужащих получил ранения. Бойцы 3-й отдельной танковой Железной бригады показали, как была налажена эвакуация. Боевые медики эвакуировали раненого военного через разрушенную дамбу на Северском Донце.

Закадровый голос говорит украинскому бойцу "не пить и не курить и к стюардессам не приставать".

Напомним, в Днепре спасают бойца, чудом выжившего после ранения в Донецкой области. Возле Опытного он помогал выносить побратима после обстрела. Ушел в разведку и наступил на противопехотную мину. Он четыре дня находился в яме с оторванной стопой.

Читайте также: