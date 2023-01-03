На участке Соледар-Бахмут оккупанты по трупам пытаются прорваться вперед: Залужный – о сверхтяжелых боях на востоке

Во вторник, 3 января, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел первый в новом году телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Украинский генерал рассказал коллеге о ситуации на фронте, российских атаках на мирное население и потребностях для ВСУ.

Об этом главнокомандующий ВСУ сообщил у себя на странице Telegram.

"Расказал об изменениях в оперативно-стратегической обстановке, прежде всего в наземном и воздушном пространствах Украины. Трудные бои ведутся на рубеже Сватово-Кременная, а также в направлении Лисичанска. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по трупам" своих пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают неприятельское наступление. На Донецком направлении нам удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжить контрнаступательные действия", — подчеркнул Залужный.

Украинский генерал заверил Милли, что Силы обороны надежно держат оборонительные рубежи на Запорожском направлении и прилагаем усилия для защиты от российских обстрелов Херсона, прежде всего мирных жителей и объектов критической инфраструктуры города. Также он подчеркнул, что ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется.

По его словам, только с 31 декабря 2022 года Россия нанесла 14 ударов крылатыми ракетами и применила 94 дрона-камикадзе типа "Shahed-136".

"Поблагодарил генерала Милли за предоставленные при его активном содействии зенитные ракетные комплексы иностранного производства. Сегодня они спасают жизнь прежде всего гражданских граждан Украины. Мы также обсудили потребности Сил обороны для продолжения борьбы с агрессором. Я высоко ценю лидерство генерала Милли в оказании Украине военной помощи. Взаимная доверие и общее видение помогают повышать возможности украинской армии защищать мирные города и села нашего государства, что является гарантией безопасности во всей Европе", — уверен Залужный.

Напомним, по данным Генштаба за 3 января, российские военные не оставляют попыток выйти на административную границу Донецкой области.

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