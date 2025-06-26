На Угледарском направлении начинает "сыпаться оборона" - DeepState фиксирует продвижение РФ

Вооруженные силы Украины. / © Associated Press

Российские войска продолжают активное продвижение на участке, ранее находившемся в зоне ответственности тактической группы "Угледар". За последние дни ситуация значительно ухудшилась — оборона на этой линии фронта стремительно ослабляется, противник добивается продвижения сразу на нескольких направлениях.

"На участке уже бывшей ТГр "Угледар" продолжает стремительно сыпаться оборона, а враг имеет значительные успехи в продвижении", - сообщают специалисты DeepState.

Оккупанты проводят интенсивные штурмовые действия вдоль линии от Алексеевки до Зеленого Поля, используя большие силы пехоты. Состояние населенных пунктов Алексеевка и Богатырь уточняется. Кроме того, фиксируется давление со стороны Запорожской области в направлении "Звезды", а также активное продвижение в районе Комара, где враг пытается взять населенный пункт под полный контроль и закрепиться.

Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на отрезке Шевченко – Свободное Поле – Новоселка, где российские войска совершают непрерывные атаки.

Отдельную тревогу вызывает информационная ситуация вокруг ТГр "Угледар". За последнее время зафиксированы многочисленные случаи представления недостоверных докладов, в частности относительно "содержания" тех или иных населенных пунктов или позиций, что не соответствовало реальному положению вещей. Однако эти заявления не меняют общего хода событий — фронт на этом участке остается крайне напряженным, а последующее обновление карты, вероятно, продемонстрирует новые потери.

Ранее Defenseone писал, что, несмотря на значительные потери, Россия, вероятно, продолжит медленное продвижение в Украине этим летом, заявили представители НАТО, описывая ситуацию как мрачную и без явных признаков прорыва с обеих сторон.