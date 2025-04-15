На Угледарском направлении растет количество штурмов: Наев назвал цель врага

Генерал-лейтенант Сергей Наев

Реклама

Российские войска продолжают попытки прорыва на Угледарском направлении. Поэтому растет количество штурмовых действий, враг привлекает больше техники и живой силы.

Об этом сообщил командующий тактической группой «Угледар» генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Противник продолжает попытки прорыва. Возрастает количество штурмовых действий, привлекается больше техники и живой силы. Во время последнего массированного наступления на направлениях Веселое — Скудное враг задействовал 5 танков, 14 ББМ и 6 бронеавтомобилей», — говорится в заявлении Наева.

Реклама

Он добавил, что российская техника передвигалась четырьмя колоннами, заполненными десантниками. Украинская аэроразведка обнаружила эти колонны еще на подходах и защитники нанесли огневое поражение. Так, было уничтожено более 100 российских оккупантов, четыре танка, девять боевых бронированных машин, три бронеавтомобиля.

Генерал-лейтенант также проинформировал, что за два месяца его командования тактической группой удалось снизить потери личного состава на 20%, вернуть под контроль населенный пункт Днепроэнергия, улучшить тактическое положение на двух критических направлениях.

За два месяца подразделения тактической группы уничтожили около 9500 захватчиков, 51 танк, 166 боевых бронированных машин, 819 единиц автомобильной техники (бронеавтомобили, джипы, мотоциклы, багги, квадроциклы).

Наев акцентировал, что около 70% потерь враг понес вследствие ударов беспилотниками.

К слову, аналитики DeepState сообщили, что в течение предыдущих суток враг продвинулся возле Раздольного на Донетчине и возле Гуево на Курщине.