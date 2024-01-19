На Украине не остановятся: глава МИД Румынии призвала усиливать давление на Россию

Речь идет не только о выживании Украины, но и безопасности Европы.

Если российские захватчики не будут остановлены в Украине и не потерпят стратегическое поражение, то они не остановятся на украинской границе, поэтому замороженный конфликт рассматривать нельзя.

Такое заявление сделала министерша иностранных дел Румынии Луминица-Теодора Одобеску в четверг, 18 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Укринформ.

Она отметила, что Румыния имела опыт контактов с Россией, поэтому нет никаких сомнений в намерениях Москвы.

"Мы видели это во время войны в Украине, но также мы видели непосредственно в Румынии, как российские беспилотники падали на нашу территорию... Если кому-то еще нужны доказательства, просто посмотрите на замороженные конфликты по всему Черноморскому региону или на оккупацию Крыма в 2014 году". году", – заявила Одобеску.

Дипломатка отметила, что Кремль стремится разрушить международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Кроме того, в России используют дискредитированные концепции, такие как сферы влияния, которым не место в современном мире.

Она добавила, что Румыния будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и призвала Запад усилить санкции против Москвы.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что Путин пытается "поджечь мир".

Кроме того, мы ранее информировали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему Путин будет вести войны до конца своей жизни.

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