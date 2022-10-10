На украинские города летит полсотни российских ракет – находитесь в укрытиях

Российские бомбардировщики выпустили из Астрахани 47 ракет. Ориентировочное время прилетов – около 11 часов.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Все сидим в укрытиях! Родители – забирайте детей! 47 ракет из Астрахани – ориентировочное время подлета одиннадцать часов, но может быть и раньше" — написал он.

Также чиновник добавил, что из Черного моря выпущены ракеты "Калибр".

"Все в укрытиях! Пуски "Калибров" из Черного моря, разворот в сторону Кривого Рога", — говорится в его сообщении.

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Просим соблюдать режим личной безопасности во время воздушной тревоги – находиться в укрытиях и защищенных помещениях.

Напомним, утром, 10 октября, после объявления масштабной воздушной тревоги в нескольких городах Украины раздались взрывы. Массированная ракетная атака врага продолжается.

Что известно об атаке на Киев

Российские оккупанты атаковали Киев утром 10 октября. Во время масштабной воздушной в столице раздалось несколько взрывов.

Очевидцы сообщают, что на месте "прилета" в центре прямо посреди дороги горят гражданские автомобили. Как сообщает "Общественное" со ссылкой на ГСЧС, в результате российской ракетной атаки погибли и ранены.

После этого киевляне слышали еще ряд взрывов, последний был около 9:40. Его слышали на Позняках, Петропавловской Борщаговке и других районах столицы, а также Вишневом на Киевщине.

Между тем, все подземные станции метро в Киеве работают как укрытие. Впрочем, движение поездов по красной линии приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота".

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