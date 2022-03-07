На украинских границах образуются очереди на въезд: воевать едут заробитчане и иностранцы

На пункте пропуска Шегини привыкли говорить о очередях на выезд из Украины, но сейчас речь идет об очередях в обратную сторону.

Очереди на западных границах Украины. На львовских пунктах пропуска сотни автомобилей и людей, направляющихся на пеший переход. Пограничники напоминают, что направляться в Европу можно также через Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову. Однако пробки есть и на въезд в Украину. Воевать за Родину возвращаются не только заробитчане, но и иностранцы, которые хотят вступить в международный легион.

Об этом говорится в ТСН.

На пункте пропуска Шегини привыкли говорить о очередях на выезд из Украины, но сейчас речь идет об очередях в обратную сторону. Мужчины призывного возраста массово возвращаются в Украину.

И это действительно гордость за таких людей. Это украинские заробитчане, которые работали или годами жили в странах Европы — Италия, Португалия, Германия, Польша… Возвращаются женщины, чтобы волонтерить, возвращаются мужчины, чтобы защищать.

Сколько заробитчан-патриотов вернулось в Украину на время войны

ТСН встретила украинца, который пять лет работал в Польше, говорит Украина у него в сердце, поэтому оставаться в стороне не может. «Видите, какая беда у нас в стране, и что они делают с нашими детьми, женщинами. Иначе не может быть, только возвращаться, каждый сознательный украинец сейчас возвращается домой. Очень многие люди, с которыми я работал, очень много возвращаются, все верят, что мы победим», — говорит мужчина.

А еще возле пункта пропуска есть палатка, куда обращаются иностранцы, желающие в международный легион. Она пользуется спросом. География широкая – Хорватия, Польша, Грузия, Великобритания, Дания, Нидерланды, США – все они хотят поддержать нас и приблизить к победе.

Всего с первых дней войны в Украину вернулось более 140 тысяч наших земляков, 80% из них – мужчины. То есть, представьте, сколько дивизий можно сформировать для обороны нашего государства.