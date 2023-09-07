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На Украину летит несколько групп дронов Shahed: в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе ударов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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На Украину летит несколько групп дронов Shahed: в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе ударов

Дрон-камикадзе Shahed

Украинцев призывают реагировать на воздушные тревоги.

Российская террористическая армия ночью 7 сентября запустила по Украине несколько групп ударных иранских беспилотников Shahed.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным ВСУ, российская террористическая армия снова выпустила по Украине иранские ударные дроны.

"Зафиксированы пуски нескольких групп ударных БпЛА типа "Shahed" из Чауды (Крым) и нескольких групп "Shahed" из Приморско-Ахтарска (Кубань, рф)! Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 сентября российские оккупанты атаковали Сумщину и Одесщину несколькими группами ударных беспилотников типа "Shahed-136/131". Зафиксировано 33 российских дрона. Силы ПВО уничтожили 25.

В Сумах дрон оккупантов попал по жилому кварталу. Там повреждено несколько построек, обошлось без жертв.

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Дата публикации
Просмотры
533
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