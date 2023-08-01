На Украину летят иранские дроны Shahed: Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности

Украинцы призывают реагировать на тревогу.
Российская террористическая армия ночью, 1 августа, снова запустила в сторону Украины иранские беспилотники Shahed. Поэтому возможно объявление воздушных тревог.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Украинские защитники предупредили, что ночью, 1 августа, оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины иранские дроны.
"Внимание! Зафиксированы пуски нескольких групп БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска", — говорится в сообщении.
В ближайшее время в Украине возможно оглашение воздушных тревог. Украинцы призывают реагировать на опасность и быть в безопасных местах.
Напомним, ночью против 1 августа российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Оккупационные войска ударили по гражданской инфраструктуре.
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