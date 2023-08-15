Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Украину летят иранские дроны: Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1733
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Украину летят иранские дроны: Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности

Дрон-камикадзе Shahed

Украинцев призывают ночью не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Российская террористическая армия в ночь на 15 августа запустила в сторону Украины иранские дроны. Через некоторое время возможно объявление воздушных тревог.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В ВСУ предупредили украинцев об опасности, поскольку российские террористы еще ночью готовятся обстреливать территорию Украины. Уже известно, что оккупанты запустили в сторону нашего государства иранские дроны. Украинцев ночью призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

"Внимание! Пуска БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска", — подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, около 4:00 вторника, 15 августа, во время тревоги российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Силы ПВО уничтожили 16 российских крылатых ракет.

Террористы обстреляли западные области Украины, Днепр и город Смила Черкасской области. Там террористическая армия атаковала гражданские объекты.

Читайте также:

Авиабомбы и арта сравнивают дома с землей: обязательная эвакуация на Харьковщине продолжается

Авиабомбы и арта сравнивают дома с землей: обязательная эвакуация на Харьковщине продолжается

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1733
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация