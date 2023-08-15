На Украину летят иранские дроны: Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности

Российская террористическая армия в ночь на 15 августа запустила в сторону Украины иранские дроны. Через некоторое время возможно объявление воздушных тревог.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В ВСУ предупредили украинцев об опасности, поскольку российские террористы еще ночью готовятся обстреливать территорию Украины. Уже известно, что оккупанты запустили в сторону нашего государства иранские дроны. Украинцев ночью призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

"Внимание! Пуска БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска", — подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, около 4:00 вторника, 15 августа, во время тревоги российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Силы ПВО уничтожили 16 российских крылатых ракет.

Террористы обстреляли западные области Украины, Днепр и город Смила Черкасской области. Там террористическая армия атаковала гражданские объекты.

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