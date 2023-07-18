На Украину летят иранские "шахеды": в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности ночью

Российская террористическая армия ночью 18 июля запустила по Украине иранские дроны типа Shahed. В полночь 19 июля возможно оглашение воздушных тревог.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

В ВСУ сообщили, что российские оккупанты на южном направлении осуществили запуск иранских дронов. Поэтому около полуночи возможно объявление воздушных тревог.

"Зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" с южного направления. Ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных областях около полуночи. В случае угрозы ударных БпЛА сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 18 июля оккупационная армия России в очередной раз атаковала юг Украины. Оккупанты из акватории Черного моря выпустили по Одессе шесть ракет "Калибр" и иранские дроны. Ракеты и большинство "шахедов" удалось уничтожить силам ПВО.

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