На Украину летят иранские "Шахиды": Ким предупредил об атаке в ближайшее время

Из России вылетели три группы вражеских беспилотников.

В ближайшее время существует угроза атаки иранскими дронами "Шахид". Из территории России выпустили три группы беспилотников.

Об этом предупредил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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"Пишут, что уже 3 группы мопедов взлетели. Мелкие пакостники у др. лучшего президента не могли ничего не сделать", — написал чиновник.

В телеграмм-каналах сообщают, что дроны были запущены со стороны Ростова. Вероятное время подлета к Украине — ориентировочно в 21:50, к южным регионам — 22:00, к Киеву — 00:30. В случае объявления воздушной тревоги призываем пройти в укрытие.

В местных пабликах добавляют, что одна группа летит в направлении Запорожья.

Также в Сети сообщают о взлете стратегической авиации. В воздух поднялись 3 Ту-22м3, работающих в режиме радиомолчания с включенными передатчиками. По предварительной информации, проходит ночная тренировка.

Напомним, россияне давно не применяли атаки иранскими дронами по Украине. В ВСУ объяснили, вероятно, Россия готовит места базирования и военных для новой атаки "шахидами".

Вражеские запасы "Шахидов" и как противодействовать этим дронам - Дмитрий Снегирев