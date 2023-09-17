На Украину летят несколько групп ударных дронов: какие области в опасности

Российская террористическая армия в воскресенье, 17 сентября, запустила в сторону Украины несколько групп ударных беспилотников. Есть угроза для южных областей. По состоянию на 21:30 воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Украинские защитники сообщили, что российские оккупанты выпустили в сторону Украины беспилотники.

"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей. Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!", — сообщили в воздушных силах ВСУ.

На данный момент из-за угрозы ударов дронами воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях.

Напомним, в ночь на 17 сентября Россия нанесла удар по Украине крылатыми ракетами и ударными БпЛА. Силам ПВО удалось сбить 12 из 16 враждебных целей. Основное направление удара было по югу Одесской области.

Читайте также: