На Украину летят шесть групп "Шахедов": в ВСУ рассказали, какая область в опасности

Воздушную тревогу могут объявить после 23:30.

Российская террористическая армия вечером 13 сентября снова запустила в сторону Украины иранские беспилотники "Шахед". Вероятно, россияне в очередной раз будут атаковать Одесчину.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Украинские защитники сообщили, что российские террористы выпустили в сторону Украины иранские "Шахеды". Были зафиксированы пуски 6 групп ударных дронов. Все они двигаются в сторону Одесской области.

"Зафиксирован запуск ориентировочно 6 групп "Шахедов" из Приморско-Ахтарска (Кубань, РФ) и Чауды (Крым). Двигаются курсом на Одесчину (направление может меняться). Ориентировочное время подлета - около 23:30-00:00", - говорится в сообщении.

Украинцев призывают реагировать на сигналы воздушных тревог.

Напомним, в ночь на 13 сентября российская армия в очередной раз атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Силам ПВО удалось сбить 32 БпЛА типа "Shahed-131/136".

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