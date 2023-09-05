На Украину летят сразу несколько групп ударных дронов: в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности

На Украину вечером, 5 сентября, летят российские ударные беспилотники. Украинцев призывают реагировать на воздушные тревоги.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

В ВСУ предупредили, что зафиксировано несколько групп ударных дронов, которые оккупанты выпустили в сторону Украины. Вражеские беспилотники могут атаковать южные регионы Украины.

"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (рф) в направлении южных областей. Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Напомним, начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты получили новые партии "шахедов" для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Читайте также: