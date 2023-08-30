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На Украину летят ударные дроны: в Воздушных силах сообщили, какие области в опасности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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На Украину летят ударные дроны: в Воздушных силах сообщили, какие области в опасности

Дрон-камикадзе Shahed

Дроны из Сумщины двигаются на запад.

Ночью, 29 августа, российские оккупанты запустили по Украине ударные дроны. Их зафиксировали в Сумской области. Также воздушная тревога была объявлена на Черниговщине и Полтавщине.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В ВСУ сообщили, что 29 августа в 23:45 существует угроза ударов дронами. Вероятно речь идет об иранских "шахедах". Они были зафиксированы в Сумской области. Впоследствии воздушную тревогу объявили и в соседней Черниговской области.

В Воздушных силах ВСУ сообщают, что иранские дроны двигаются в сторону запада.

"Сумская область – угроза применения ударных БпЛА. БпЛА двигаются к западу", — говорится в сообщении.

Из-за угрозы ударов дронами воздушную тревогу объявили в Полтавской области.

Украинцев призывают ночью реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в ГУР рассказали, сколько "шахедов" планирует произвести Россия для атак по Украине.

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Дата публикации
Просмотры
587
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