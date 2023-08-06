На Украину с двух направлений летят дроны: в Воздушных силах ВСУ назвали области, которые в опасности

Российские террористы ночью, 6 августа, запустили по Украине ударные беспилотники. Вражеские дроны летят по двум направлениям, их зафиксировали в Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Украинские защитники предупредили жителей Херсонской и Харьковской областей об угрозе ударов, вероятно, иранскими "шахедами". В этих регионах уже объявлена воздушная тревога.

Местных жителей призывают немедленно пройти к укрытиям и быть там до отбоя опасности.

Угрозу ударов, вероятно, иранскими дронами подтвердил также председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Есть угроза применения врагом ударных БпЛА Вниманию жителей города Харькова и области, находитесь в укрытиях!", — написал глава Харьковской ОВА.

Напомним, Россия в очередной раз осуществила массированный ракетный удар и атаку дронами по территории Украины в ночь на 6 августа. Воздушные силы сбили 30 крылатых ракет и 27 ударных БПЛА. С 5 на 6 августа оккупантами был совершен один из сильнейших комбинированных ударов последнего времени.

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