На Украину снова летят иранские дроны-камикадзе: какие области — под угрозой удара

В Днепропетровской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога.

Россия третий вечер терроризирует украинцев иранскими дронами "шахед". Существует высокая угроза атаки вражескими беспилотниками на востоке и юге страны.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Угроза атаки "шахедов" на Днепропетровщине. Перейдите в безопасные места!", — написал чиновник.

Об опасности удара дронами также предупреждают председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и руководитель Никопольской РГА Евгений Евтушенко.

По словам Лукашука, беспилотники заходят с юга области. "Снова летит российское железо — заходят дроны с юга области. Будьте бдительны", — предупредил он.

Как пишут мониторинговые группы, под угрозой удара также Запорожье и область.

Добавим, как свидетельствует карта тревоги, в Днепропетровской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога. Сирены об опасности прозвучали в 18:42.

Пройдите в укрытии до окончания тревоги.

Военный журналист Андрей Цаплиенко добавил, что дроны уже в пространстве Украины. Также предупредил, что существует угроза атаки Киевской области.

"Прямо сейчас враждебная группа шахедов пересекла воздушное пространство Украины и двигается в сторону Днепра, дороны могут долететь и до Киевщины. Оставайтесь в безопасности", — написал он в 19:22.

Россия атакует Украину дронами

Страна-агрессорка Россия третий день подряд атакует Украину иранскими дронами. В частности, в двух районах Днепропетровской области в ночь на 11 февраля вражеские беспилотники нанесли удар по критической инфраструктуре, есть разрушение.

Накануне, в ночь на 10 февраля, российские военные ударили ракетами и иранскими дронами по объектам критической инфраструктуры в Запорожской, Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

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