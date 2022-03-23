На "Укрзалізницю" осуществлена массированная кибератака: телефоны контактного центра

Связь с "УЗ" возможна через соцсети и два номера телефонов.

Из-за массированной атаки на провайдеров связи, онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония "Укрзалізниці" пока временно недоступны.

Об этом сообщила пресс-служба компании. В сообщении говорится, что пассажирские данные в безопасности, на движение поездов ситуация также не повлияет.

Связь с "УЗ" возможна через соцсети, а контактный центр "Укрзалізниці" будет временно работать по номерам:

Линия "Качество и сервис" — 044 465 33 44

Линия "Железная помощь" — 044 465 03 87

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